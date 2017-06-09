Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 32 обстрела боевиков, потерь нет – штаб

Пятница, 9 июня 2017, 18:44

Пророссийские боевики в течение суток 9 июня 32 раза открывали огонь по подразделениям ВС Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Согласно информации, с начала суток потерь среди воинов сил АТО не было.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинским воинами. С начала суток бандформирования 32 раза открывали огонь по подразделениям ВС Украины, однако интенсивность применения противником тяжелого артиллерийского вооружения относительно снизилась", - сообщили в пресс-центре.

Указывается, что боевики больше всего обстрелов осуществили на Приморском направлении.

В частности возле Чермалыка "наемники вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, по защитниках Марьинки - из вооружения БМП, а по украинским воинам, которые держат оборону у Новомихайловка - с зенитной установки".

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
Все новости...
Реклама: