Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ запретила немецкому политику Виммеру въезд в Украину

Пятница, 9 июня 2017, 20:30

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину на 5 лет экс-депутату Бундестага, экс-зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывшему парламентскому статс-секретарю министерства обороны ФРГ Вилли Виммеру.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Принято решение о запрете въезда Вилли Виммеру на территорию Украины сроком на 5 лет", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

По словам Гитлянской, такое решение было принято в связи с визитом Виммера в Крым в нарушение установленного порядка.

По данным СМИ, Виммер, являющийся членом партии "Христианско-демократический союз", посетил Крым в конце марта текущего года в составе делегации германских бизнесменов и политиков, где, в частности, встречался с самопровозглашенной администрацией оккупированного Крыма.

Темы: СБУГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
Все новости...
Реклама: