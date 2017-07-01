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В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу в больнице, есть раненые

Суббота, 1 июля 2017, 00:47

Мужчина открыл огонь в нью-йоркской больнице в районе Бронкса.

Об этом сообщает AFP.

В полиции заявили, что в результате стрельбы пострадали несколько человек, не назвав точное число.

При этом несколько нью-йоркских СМИ сообщили, что, по меньшей мере, два человека получили ранения, а в The New York Times сказали, что пострадали трое врачей.

 Мужчина, открывший огонь, убит на месте происшествия.

Позже стало известно, что злоумышленник убил одного из врачей. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

Телеканал Fox News сообщил, что злоумышленник был бывшим сотрудником больницы. Полиция пока не подтвердила эту информацию.

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Темы: США
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