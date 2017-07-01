СБУ на Донбассе задержала информатора боевиков

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора террористической организации "ДНР" при пересечении линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали жителя Горловки на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" при попытке пересечь линию соприкосновения со стороны временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Злоумышленник входил в состав информаторской сети одного из незаконных вооруженных формирований и передавал боевикам данные о местах размещения личного состава и техники ВСУ в районе проведения АТО.

Как установили сотрудники СБУ, информацию задержанный получал во время периодических поездок на подконтрольную Украине территорию для решения вопросов по возобновлению выдачи пенсии его отцу.

Ведутся следственные действия.