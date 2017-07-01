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СБУ на Донбассе задержала информатора боевиков

Суббота, 1 июля 2017, 02:53

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора террористической организации "ДНР" при пересечении линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали жителя Горловки на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" при попытке пересечь линию соприкосновения со стороны временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Злоумышленник входил в состав информаторской сети одного из незаконных вооруженных формирований и передавал боевикам данные о местах размещения личного состава и техники ВСУ в районе проведения АТО.

Как установили сотрудники СБУ, информацию задержанный получал во время периодических поездок на подконтрольную Украине территорию для решения вопросов по возобновлению выдачи пенсии его отцу.

Ведутся следственные действия.

Темы: СБУДНР
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