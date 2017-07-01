Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Ночью 30 июня во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

"Возле жилого дома по улице Шевченко упал, но не разорвался 122 мм артиллерийский снаряд. На улице Прокофьева в стену жилого дома попала 82 мм мина. В доме по улице Карла Маркса 120 мм мина повредила крышу. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона осуждает действия НЗФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

Вместе с тем, Госпогранслужба сообщает, что вечером 30 июня боевики вели огонь по контрольному посту "Марьинка".

Обстрел начался после 21 часов и продолжался около 2 часов.

"Огонь незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории, и использовали АГС-17, 82-мм минометы и стрелковое оружие. Никто из украинских защитников не пострадал", - сообщили в Госпогранслужбе.

Украинская правда