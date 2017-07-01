Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДФС снова обесточена из-за обстрелов

Суббота, 1 июля 2017, 10:10
ДФС снова обесточена из-за обстрелов

В результате боевых действий 1 июля обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тысяч жителей)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 утра электроснабжение ДФС отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубометров.

Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности работников.

Украинская правда

Темы: АвдеевкаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Авдеевка
Россияне пытались наступать на 4 направлениях, но безуспешно − Генштаб
Россияне ударили ракетами по Авдеевке: попали в многоэтажку, 2 раненых
Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки
Последние новости
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
Все новости...
Реклама: