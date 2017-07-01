Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Репутации Украины среди инвесторов вредит коррупция - посол Нидерландов

Суббота, 1 июля 2017, 11:10

Привлекательность Украины среди иностранных инвесторов больше всего страдает от ненадежной судебной системы и коррупции.

Об этом в интервью DT.UA заявил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер.

По словам дипломата, за последний год в Украине выросло количество рейдерских атак и это разрушает уверенность иностранных инвесторов в Украине.

"Я намеренно употребляю слово "разрушает", потому что именно это и происходит. Инвесторы общаются друг с другом, и если что-то случается, об этом быстро узнают все", - отметил он.

"Думаю, что репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупции, а также ненадежную судебную систему. Даже если законы и не идеальны, все равно на них надо полагаться. Но если и законы плохие, и полагаться на них нельзя, то это уже проблема. И что с этим делать? Итак, можно сказать, что это две ключевые проблемы", - подчеркнул Кломпенхаувер.

Дипломат отметил, что сейчас Украина не настолько привлекательна для инвесторов, как могла бы быть.

Европейская правда

Темы: инвестициикоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
инвестиции
Минобороны Германии: инвестиции пойдут в Украину только в составе НАТО, вступление должно быть ускорено
Украинский стартап по поиску жилья в США привлек 5,5 млн долларов инвестиций
В Украине будут страховать инвестиции от военных рисков
Последние новости
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
Все новости...
Реклама: