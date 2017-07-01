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На админгранице с Крымом образовались очереди

Суббота, 1 июля 2017, 12:17

С утра в субботу возле пропускного пункта "Чонгар" на админгранице с аннексированным Крымом образовалась автомобильная очередь.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Неля Доценко.

По ее данным, по состоянию на 9:30 возле этого КПВВ ожидают на въезд в Крым 90 автомобилей.

Как уточнил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов, по состоянию на 9:30 возле КПВВ "Каланчак" ожидают 30 машин, а в районе КПВВ "Чаплинка" очередей нет.

В Госпогранслужбе утверждают, что возникновение очередей связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им пунктах пропуска.

Комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет, отмечает издание.

Ранее украинские пограничники сообщали о возникновении очередей в течение дня 28 июня, а также в минувшие выходные.

В свою очередь, российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании "пробок".

Темы: Крымавто
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