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Пожар в Чернобыльской зоне ликвидировали

Суббота, 1 июля 2017, 14:06

Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован.

Об этом сообщила в субботу днем ​​Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 13:25 1 июля пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

 
Фото ГСЧС

Как сообщалось, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 25 га.

Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.

Вечером 30 июня пожар в Зоне отчуждения локализовали на площади 7 га.

Украинская правда

Темы: Чернобыльчрезвычайное происшествие
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