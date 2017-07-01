Пожар в Чернобыльской зоне ликвидировали

Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован.

Об этом сообщила в субботу днем ​​Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 13:25 1 июля пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Фото ГСЧС

Как сообщалось, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 25 га.

Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.

Вечером 30 июня пожар в Зоне отчуждения локализовали на площади 7 га.

Украинская правда