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Боевики ОРДО заявили про 419 "своих", якобы удерживаемых в Украине

Суббота, 1 июля 2017, 15:13

Представители боевиков ОРДО заявляют о 508 людях, пропавших без вести за время боевых действий на Донбассе.

Как пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на данные боевиков, об этом заявила "омбудсмен "ДНР".

По данным боевиков, состоянию на 30 июня в списке пропавших - "419 лиц, пребывание которых на украинской территории подтверждено".

"248 человек, информация о которых отсутствует или уточняется украинской стороной. Было установлено, что три человека были освобождены ранее и находятся на свободе, еще 2 человека погибли", - говорится в сообщении.

"В связи с отсутствием полных контактных данных, которые позволили бы установить местонахождение конкретного лица на украинской территории, 50 человек были перенесены в список пропавших без вести", - отметили боевики.

Отмечается, что запрос украинской стороне от "ДНР" относительно 17 человек был подан впервые.

Кроме того в "ДНР" заявили, что с начала 2017 года в результате военных действий погибли 172 человека, 385 получили ранения различной степени тяжести. 

Всего, по данным "омбудсмена "ДНР", с начала конфликта на территории ДНР погибли 4 461 человек, среди которых 604 женщины и 3857 мужчин.

Как известно, с 28 апреля по 12 мая 2017 года продолжалась верификация лиц, совершивших преступления против Украины, но которых возможно помиловать ради освобождения пленных украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях ОРДЛО.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что в списке тех, кого требуют освободить представители ОРДЛО, есть несколько сотен человек, которые не желают возвращаться на оккупированные территории.

Темы: ДонбассДНРпленныежертвы
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