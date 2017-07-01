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Киев предупредили о грозе и шквалах

Суббота, 1 июля 2017, 17:43

До конца дня 1 июля в Киеве ожидается гроза со шквалами до 15-20 м/c.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра. 

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напомнили об основных правилах поведения в случае усиления ветра.

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"Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра лучше спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии", - отметили в КГГА.

Также следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае падения деревьев или веток, при травмировании людей рекомендовано немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

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Темы: Киевпогода
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