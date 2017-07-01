Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе начнет работу водная полиция

Суббота, 1 июля 2017, 18:11

На Азовском побережье начнет работу водная полиция: полицейские Донетчины получили первый водный катер.

Об этом 1 июля сообщили в полиции Донецкой области.

"Три года мы мечтали охватить это направление работы. У нас достаточно большая береговая линия, более 100 км. И вскоре мы будем обеспечивать правопорядок со стороны моря. В том числе помогать пограничникам, Вооруженным силам Украины, спасательным службам, которые работают на воде в Азовском море", - отметил замглавы председателя Нацполиции, начальник облуправления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, водная полиция будет охватывать все Азовское побережье и заниматься выявлением браконьеров, проверкой плавсредств.

В настоящее время личный состав насчитывает 10 сотрудников полиции, которые прошли специальную подготовку в Запорожской области. 

 

Темы: Мариупольполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Мариуполь
Оккупанты открыли продуктовый магазин в морге Мариуполя - горсовет
Награбленное зерно оккупанты вывозят через Крым и Мариуполь – ЦНС
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Последние новости
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
Все новости...
Реклама: