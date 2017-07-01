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В Нацгвардии отреагировали на задержание Маркива в Италии

Суббота, 1 июля 2017, 18:57

Национальная гвардия Украины обеспокоена арестом замкомандира взвода батальона оперативного назначения им.Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива, задержанного 30 июня якобы по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении НГУ от 1 июля.

"На данный момент старший сержант Виталий Маркив служит в батальоне Кульчицкого в должности заместителя командира взвода. Он уехал в Италию во время планового отпуска", - говорится в сообщении.

В НГУ отметили, что официальной информации о задержании Маркива в Нацгвардию не поступало, а вместе с Генпрокуратурой нацгвардейцу будет оказана необходимая помощь.

Также в Нацгвардии сообщили, что в Украине правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова.

"По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск", - подчеркнули в НГУ.

"Хотим подчеркнуть,  что в 2014 году у батальона им.Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета", - заявили в Нацгвардии.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Как заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Также Енин сообщил, что украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова.

"По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск", - отметил Енин.

Украинская правда 

Темы: НацгвардияИталияарестДонбассРосcия
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