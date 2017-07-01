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МВД реформирует систему безопасности на массовых мероприятиях

Суббота, 1 июля 2017, 19:54

Министерство внутренних дел реформирует систему безопасности на массовых мероприятиях.

Об этом 1 июля заявил первый замглавы МВД Сергей Яровой.

По его словам, в рамках реформы предполагается совершенствование организационно-штатной структуры.

"Мы хотим создать полностью новую модель обеспечения общественной безопасности ... Речь идет не только о спецподразделениях, а в целом о координации действий в структуре Нацполиции и с другими правоохранительными органами", - отметил Яровой.

"События в Днипре показали, что в вопросах работы наших подразделений на массовых мероприятиях есть определенные проблемы. В первую очередь это было непонимание ситуации руководством полиции области и отсутствие единого видения у руководителей местной власти", - отметил замглавы МВД.

Как известно, 9 мая 2017 года в Днипре произошла массовая драка, были травмированы более 10 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По подозрению в организации беспорядков, произошедших 9 мая в Днепре, были взяты под стражу семеро "титушек", еще семерых разыскивают правоохранители.

Руководство местной полиции было уволено.

Темы: МВДреформы
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