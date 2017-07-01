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Дело Чийгоза: Защита ожидает допроса Константинова

Суббота, 1 июля 2017, 22:51
Дело Чийгоза: Защита ожидает допроса Константинова

Защита замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза ожидает, что в ближайшее время будет допрошен экс-глава Верховного Совета АР Крым Владимир Константинов.

Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов, пишут "Крымские новости".

"Мы ожидаем, что в ближайшее время будет допрошен Константинов и еще один депутат крымского парламента — Лентун Безазиев", - сообщил Полозов.

Он напомнил, что кроме свидетелей защиты в ходе судебного заседания был допрошен ряд лиц, имеющих отношение к Верховному Совету Крыма и Меджлису крымскотатарского народа, а также некоторые коллаборанты: Заур Смирнов, Ольга Ковитиди, Сергей Цеков. Ранее показания дал и "глава" Крыма Сергей Аксенов.

В настоящее время дело Чийгоза находится на стадии судебного следствия, сторона защиты завершает представлять свои доказательства. 

Как  отметил Полозов, приговор Чийгозу может быть вынесен до конца лета, ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

При этом адвокат надеется, что Чийгоз не будет отбывать наказание: для этого ведется основательная работа на разных уровнях, сообщил Полозов. 

Как известно, 22 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября. 

В предыдущий раз арест Чийгозу продлевали так же на три месяца, до 8 июля.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Произошли столкновения.  

Оккупационные власти Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля", в котором есть другие фигуранты.

20 июня подсудимого привезли в Бахчисарай, чтобы он смог попрощаться с умирающей матерью.

Больше о деле Ахтема Чийгоза читайте в материале "Ахтем Чийгоз. Боротьба за право попрощатися з матір'ю"

Украинская правда 

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Темы: КрымсудМеджлисРосcия
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