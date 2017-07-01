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Минприроды и ОБСЕ проверят объекты на Донбассе, опасные для экологии

Суббота, 1 июля 2017, 23:28

Минприроды вместе с ОБСЕ проведет инвентаризацию объектов, которые несут экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом 1 июля сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Сейчас для нас вопрос №1 - восстановление постоянного экологического мониторинга на этих территориях. Мы должны понимать всю сложность ситуации", - отметил Семерак, говоря о последствиях для окружающей среды в связи с боевыми действиями в регионе.

"Крайне сложной в регионе остается ситуация относительно состояния и качества воды: из 113 водозаборов подземных вод около полусотни - загрязненные", - добавил глава Минприроды.

Также он отметил, что Донецкая администрация запускает проект автоматизированной системы мониторинга распространения загрязнения, а Минприроды и Госводагентство готовы присоединиться к организации автоматизированной системы мониторинга вод на территории Донбасса.

Темы: ДонбассОБСЕэкология
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