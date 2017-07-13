Коллаборационисты на оккупированных территориях востока Украины удерживают сеть так называемых трудовых лагерей, где заставляют работать бесплатно тысячи заключенных.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую радиостанцию Deutschlandfunk, которая обнародовала информацию правозащитников в четверг.
Указывается, что частично речь идет о лицах, приговоренных до весны 2014 украинскими судами к лишению свободы. В настоящее время эти люди или уже должны были отбыть сроки наказания, или к ним должна быть применена амнистия или другое смягчение наказания, как принималось в Украине.
Согласно данным издания, в этих лагерях тысячи заключенных в так называемых "ДНР/ЛНР" принуждаются к бесплатному труду.
Группа правозащитников, которая мониторила ситуацию на оккупированных территориях, указывает, что доходы от принудительного труда в таких лагерях составляют до 500 тысяч евро в месяц.
Эти средства используются для "финансирования сепаратистов на Донбассе".
Самопровозглашенные правительства ОРДЛО на запрос о наличии и функционирования лагерей немецкой радиостанции не ответили.
Правозащитники и журналисты исходят из того, что в лагерях на Востоке Украины содержатся до 10 тысяч заключенных. Многие из них не имели оснований для попадания в такие лагеря.