Минюст "стережет" имущество Клименко. Матиос анонсировал "знаковые имена"

К делу, в котором 14 июля проводят более 150 обысков, причастны две компании по управлению активами и известные личности.



Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос и добавил, что из-за их схемы Украина понесла убытки на 12 миллиардов долларов.



"Нам придется довольно долго вместе с департаментами киберполиции и департаментом экономики Нацполиции делать осмотр этого всего (изъятого) – но мы убеждены, что там будут очень знаковые фамилии, транши и механизмы", – заявил он.



"Мы нашли уникальный европейский инструмент – компанию по управлению активами. Мы долго не могли понять, как можно было украсть деньги – и потом как-то легализовать, чтобы у моего коллеги Горбатюка 2 года не было вопросов. Так вот, компания по управлению активами сделала схему – почти легальную, практически выглядит совершенной – когда миллиард денег в самый активный период Революции достоинства был заведен в страну и работал до сегодняшнего дня!", – сказал Матиос.



Он не стал называть "имена концессионеров или тех, кто воспользовался услугами этих двух компаний по управлению активами, просто от "семьи экс-президента", заканчивая действующими правоохранителями".



"Когда действующие правоохранители – не буду называть никого пока – получают при курсе 8 гривен за доллар по 6-7 миллионов гривен дивидендов в определенные периоды времени, то это точно вызывает вопросы", – сказал главный военный прокурор.



"Это была уникальная быстрая, но неприкосновенная схема легализация средств. У каждого украинца по только установленными нами убыткам было украдено 300 долларов. Это будто незначительная сумма – но перемножьте на более 40 миллионов живых украинцев – это просто ужас. 12 миллиардов долларов – это подтвержденные нами убытки", – заявил Матиос.



В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил: "Министерство юстиции проводит ряд мероприятий по указанию следствия и по решению суда по блокированию этого имущества, чтобы ловкие ребята не успели все это дискредитированное имущество переписать на подставных лиц".

Главный военный прокурор надеется на блокирование бизнеса Клименко, арест его имущества и возврат в доход государства.



"(Убытки) 12 миллиардов долларов – это мы пересчитали гривны. 96 миллиардов гривен (по курсу 8) были отмыты – это нами установлено доказательствами. Сумма большая, но мы еще работаем, очень большой объем работы на территории всего государства", – сказал Матиос.



"Эти деньги через 8 налоговых площадок основных были фактически похищены и выведены из госбюджета в виде налогов, не поступивших для бюджета, и выведены в оффшорные юрисдикции и легализованы путем покупки недвижимости, состояния, офисов, земель и бизнеса в Украине. Этот бизнес сегодня мы прикрыли", – заявил он.



Отвечая на вопрос, Матиос уточнил, что надо еще выяснить, за что правоохранители во времена Майдана получали средства от компании Клименко: "Объясни мне, дорогой полковник или генерал, – я специально так говорю, – как же ты умудрился от компании по управлению активами Клименко в тот период получить такие деньги, за какие такие коврижки?".

Ранее стало известно, что Главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией в пятницу проводит комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в частности в компании "Юнисон" и в газете "Вести".

У прокуратуры было два производства по Клименко: о злоупотреблении властью и служебным положением и о создании преступной организации, присвоении и растрате имущества, фиктивном предпринимательстве и служебном подлоге.



1 марта 2017 года Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении Александра Клименко.

14 июня 2017 года украинское следствие заочно сообщило Клименко о подозрении в причинении убытков Украине на сумму 96 миллиардов гривен (12 миллиардов долларов по курсу времен начала 2014 года: 8 гривен за 1 доллар).

Алена Рощенко, УП, дополнено

