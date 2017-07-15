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СБУ не нашла выявленных журналистами фактов коррупции среди своих сотрудников

Суббота, 15 июля 2017, 01:46
СБУ не нашла выявленных журналистами фактов коррупции среди своих сотрудников

СБУ закончила проверку работников своего Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности по фактам, обнародованным в журналистском расследовании программы "Схемы", и не установила фактов незаконного обогащения.

Об этом говорится в ответе начальника Управления внутренней безопасности СБУ Александра Саппы на запрос издания "Слово и Дело".

"Сообщаем, что во время проверки сотрудников Службы безопасности Украины в настоящее время фактов, свидетельствующих об их причастности к незаконному обогащению, не обнаружено", - говорится в письме.

Проверка была назначена 8 июня после выхода в эфир расследования о люксовых автомобилях сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, стоимость которых несоизмерима с их заработной платой.

Как сообщалось, за час до выхода расследования в эфир, СБУ угрожала журналистам уголовной ответственностью в случае обнародования сюжета.

Радио Свобода

Темы: СБУ
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