Сутки в АТО: Произошло боестолкновение, 1 военный ВСУ погиб

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 35 раз открывали огонь по украинским силам.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще трое были ранены. 15 раз ВСУ пришлось открывать ответный огонь.

На Луганском направлении около 23:00 боевики из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по поселкам Донец и Новозвановка. Из 82 мм минометов террористы били по Крымскому.

"Этой ночью произошло и боевое столкновение украинских войск с противником. Почти с полуночи и до 2 ночи в районе Новотошковского группа боевиков безуспешно пыталась приблизиться к нашим позициям. К сожалению, в ходе этих боевых действий один украинский защитник погиб", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из гранатометов и 82 мм минометов боевики били по украинским позициям в районе Гнутово, Павлополя, Водяного, Каменки.

Из минометов калибра 120 мм, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали Широкино. В результате обстрела двое украинских военных получили ранения.

Также из 120 мм минометов и танка сепаратисты били по Красногоровке.

Кроме того, ночью из гранатометов боевики обстреляли гражданские здания в Марьинке.

На Донецком направлении из стрелкового оружия и гранатометов сепаратисты вели огонь по шахте Бутовка и Авдеевке. Один украинский военный получил ранения во время обстрела Каменки.