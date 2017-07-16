Боевики официально подтвердили: пропавший Асеев у них, обвиняют в шпионаже

"В МГБ ("ДНР") официально подтвердили, что он задержан, маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет", - сообщил он.

Также он отметил, что мать Асеева смогла с ним увидеться.

"Стас держится хорошо, понимает что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда - это обмен пленных", - добавил Фирсов.

Ранее руководитель волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко сообщил в эфире Общественного радио, что задержанного Асеева пытали.

"Мы знаем, где находится журналист. Но не будем разглашать, поскольку боевики могут изменить его местоположение. Он жив, но его состояние не очень хорошее. Потому что его подвергали пыткам со стороны так называемой МГБ ("ДНР")", - сообщил Котенко.

"По его делу были задержаны несколько человек. Мы знаем фамилии других людей, но не будем разглашать с целью их безопасности", - отметил Котенко.