Боевики официально подтвердили: пропавший Асеев у них, обвиняют в шпионаже
Боевики "ДНР" официально подтвердили, что пропавший украинский журналист Станислав Асеев (Васин) задержан и находится у них.
Об этом 16 июля сообщил экс-нардеп Егор Фирсов.
"В МГБ ("ДНР") официально подтвердили, что он задержан, маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет", - сообщил он.
Также он отметил, что мать Асеева смогла с ним увидеться.
"Стас держится хорошо, понимает что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда - это обмен пленных", - добавил Фирсов.
Ранее руководитель волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко сообщил в эфире Общественного радио, что задержанного Асеева пытали.
"Мы знаем, где находится журналист. Но не будем разглашать, поскольку боевики могут изменить его местоположение. Он жив, но его состояние не очень хорошее. Потому что его подвергали пыткам со стороны так называемой МГБ ("ДНР")", - сообщил Котенко.
"По его делу были задержаны несколько человек. Мы знаем фамилии других людей, но не будем разглашать с целью их безопасности", - отметил Котенко.
Как известно, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке журналиста Станислава Асеева.
Асеев с момента оккупации жил в Донецке, последний раз выходил на связь 2 июня.
По информации "Украинской правды", он жив. Семья и друзья пропавшего журналиста опасаются, что он был задержан так называемой "властью ДНР" и ему грозят пытки и жестокое обращение.
В начале июля, международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков "ДНР" раскрыть местонахождение пропавшего Асеева.
Так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск Станислава Асеева.
Украинская правда