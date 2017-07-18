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В случае невнесения залога Розенблату ничего не будет – САП

Вторник, 18 июля 2017, 15:34

В случае решения суда о залоге для нардепа Борислава Розенблата и его отказа вносить залог – депутату ничего не угрожает.

Об этом во вторник заявил журналистам прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

Он пояснил, что поскольку Рада не дала согласия на арест Розенблата, то в случае избрания ему меры пресечения в виде залога и невнесения парламентарием этих средств, правоохранители не смогут его задержать.

"К сожалению, закон нас сильно ограничивает. У нас будет единственный выход - в сентябре повторно обращаться в Верховную Раду ", - сказал Кривенко.

Сам же Розенблат на вопрос журналистов, будет ли он вносить он залог в случае принятия судом такого решения, ответил, что еще не знает и будет работать над своими дальнейшими действиями с юристами.

"Сложно об этом мне говорить. Я не знаю, буду ли вносить, у меня нет (таких денег - УП)", - сказал он.

Однако журналисты напомнили депутату о его декларацию за 2016, в которой указано столько денег, что их хватит на четыре залога.

На это Розенблат заявил, что на данный момент этих средств в наличном виде уже нет. "Я их (средства - УП) указал, но сегодня они работают дальше", - сказал он, намекая, что вложил их в бизнес. По словам нардепа, его семья имеет аграрный и другой бизнес.

На уточнение журналистов он ответил, что для уплаты залога ему придется закрыть какое-то предприятие. "Что значит, есть ли такая сумма? Ну, будем закрывать какое-то предприятие", - сказал он.

Как сообщалось, согласно декларации Борислава Розенблата, у него есть 1,72 миллиона долларов наличными, что при конвертации в национальную валюту составляет более 44 млн гривен.

18 июля Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для Розенблата, которого обвиняют в том, что он требовал взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать для нардепа меру пресечения в виде залога в 10 млн грн, а также настаивает на том, чтобы он сдал загранпаспорт.

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Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП

Темы: Розенблатсуд
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