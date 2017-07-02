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В МИД Франции не видят альтернативы "минскому процессу"

Воскресенье, 2 июля 2017, 00:55

Новый глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что альтернативы "минскому процессу" нет.

Об этом он заявил в интервью газете Le Monde, сообщает RFI. 

"Альтернативы "минскому процессу" на сегодняшний день нет. Никто — ни русские, ни украинцы не представляют себе другого формата переговоров. Поэтому мы считаем, что процесс должен обязательно продолжаться. Обе стороны конфликта обязаны принять необходимые меры: обменяться пленными, отвести тяжелую военную технику от линии разграничения, отказаться от блокирования и экспроприации предприятий. Нужно уладить эти вопросы до начала нового этапа переговоров в нормандском формате", - заявил Ле Дриан.

Таким образом министр иностранных дел Франции прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о неэффективности Минских соглашений.

Он подтвердил, что решение продлить санкции против России страны Европейского Союза приняли единогласно.

"Однако следует помнить, что санкции имеют обратимый характер, в случае улучшения ситуации они могут быть сняты. Сегодня говорить пока об этом рано. Для этого необходима воля украинского руководства", - резюмировал Ле Дриан.

Темы: Минские соглашенияФранция
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