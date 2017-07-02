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Израиль нанес удары по сирийской армии

Воскресенье, 2 июля 2017, 04:11

Армия обороны Израиля нанесла удары по артиллерийским позициям сирийских военных к северу от Голанских высот, в ответ на снаряды, выпущенные с территории Сирии.

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (АОИ), пишет DW.com.

"В ответ на снаряды, выпущенные ранее сегодня по Израилю из Сирии, силы АОИ атаковали артиллерийские позиции сирийских военных, откуда велся огонь", - отмечается в заявлении израильского командования.

Удары были нанесены по артиллерийскому орудию к северу от Голанских высот - на территории, контролируемой войсками Башара Асада, уточняет издание The Jerusalem Post.

Израиль намерен привлекать "сирийский режим к ответственности за любые нарушения своих границ и действовать сообразно" этим обстоятельствам, пояснил бригадный генерал АОИ Ронен Манелис.

Ранее неоднократно сообщалось об атаках ВВС Израиля на территорию Сирии.

Темы: СирияИзраиль
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