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Россия: Путин подписал закон о блокировании "сайтов-зеркал"

Воскресенье, 2 июля 2017, 05:00

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировании так называемых "зеркал" сайтов.

Текст документа размещен на портале правовой информации, сообщает Радио Свобода.

Законопроект вводит понятие "копии", под которым подразумевается сайт, схожий с заблокированным. Запрос о блокировании "зеркала" смогут направлять не только государственные органы, но и правообладатели.

Согласно законопроекту, поисковые системы будут обязаны удалять из результатов поиска такие сайты.

В предыдущей версии законопроекта, одобренной правительством РФ, речь шла о досудебном блокировки "сайтов-зеркал". Из финальной версии эту норму исключили.

Государственная дума России приняла этот закон 23 июня, а 28 июня его одобрил Совет Федерации.

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Темы: РосcияСМИ
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