Путин подписал закон о включении прибережных вод Крыма в СЭЗ

Президент России Владимир Путин подписал закон "о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ" вдоль прибрежной линии оккупированного Крыма в состав так называемой "свободной экономической зоны региона".

Закон обнародован на портале правовой информации России.

Принимая соответствующий закон, правительство России предусматривало, что включение вод вблизи оккупированного Крыма в состав СЭЗ якобы "будет способствовать увеличению количества лиц, желающих получить статус участника свободной экономической зоны, и привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона".

Госдума приняла закон 21 июня 2017 года, Совет Федерации РФ одобрил документ 27 июня.

Экономическая правда