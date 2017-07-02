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60% британцев хотят сохранить гражданство ЕС после Brexit

Воскресенье, 2 июля 2017, 11:07

Шесть из десяти британцев хотят сохранить свое гражданство в Европейском Союзе после Brexit, включая право проживать, работать, учиться и путешествовать в ЕС.

Об этом говорится в результатах нового опроса, проведенного Лондонской школой экономики и политических наук, сообщает The Guardian.

Поддержка сохранения таких прав особенно сильна среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, из которых 85% хотят сохранить свое гражданство в ЕС в дополнение к своему британскому гражданству.

Около 80% людей, живущих в Лондоне, также хотят сохранить те же права.

На вопрос, сколько они будут готовы платить за сохранение гражданства ЕС, более 2000 респондентов сообщили о средней сумме - более 400 фунтов стерлингов (примерно 455 евро).

"Парадоксально, что они готовы платить гораздо больше, чем сейчас (по сравнению с текущими взносами на душу населения в бюджет ЕС), чтобы сохранить эти права", - заявил Майкл Брутер, профессор по политическим наукам и европейской политики в Лондонской школе экономики.

По его словам, исследования показали, что молодежь, в частности, "очень недовольна" перспективой потери прав, которые они считают фундаментальными и важными.

Напомним, Евросоюз и Великобритания начали переговоры по Brexit и на первой встрече 19 июня договорились о приоритетах и ​​графике встреч.

Европейская правда

Темы: ВеликобританияЕС
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