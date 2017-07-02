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Из-за непогоды обесточены 745 н.п., пострадали 17 человек

Воскресенье, 2 июля 2017, 11:17

1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 745 населенных пунктов в 6 областях.

Об этом сообщает в воскресенье Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области обесточены 49 н.п., Сумской - 341 н.п., Черкасской - 181 н.п., Полтавской - 69 н.п., Кировоградской - 76 н.п., Черниговской - 29 н.п.

На территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей в результате осложнения погодных условий пострадало 17 человек, из них 1 ребенок.

По предварительным данным, повалено 640 деревьев, повреждено 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.

Украинская правда

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Темы: погода
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