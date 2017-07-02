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Мониторинг заведений питания в Киеве: 30% приостановили деятельность

Воскресенье, 2 июля 2017, 11:49
Мониторинг заведений питания в Киеве: 30% приостановили деятельность

По результатам проверки Госпродпотребслужбы Киева 30% заведений общественного питания временно прекратили деятельность для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"1 июля 2017 в связи с регистрацией в г. Киеве случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, связанными с употреблением пищевых продуктов в учреждениях общественного питания, специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве ... провели сбор информации у операторов рынка о деятельности, связанной с реализацией пищевых продуктов, по месту ведения их хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Основной целью было исследовать санитарное состояние помещения, поддерживается ли в чистоте, рабочем состоянии поверхность оборудования, контактирующего с пищевыми продуктами, содержится ли в неповрежденном состоянии, легко чистится, дезинфицируется, сделана из гладких, нержавеющих, нетоксичных, пригодных к мытью материалов. Также мониторили наличие медицинских книжек у персонала заведения.

При обнаружении нарушений со стороны санитарного законодательства, субъектам хозяйствования предоставлялись консультации по их устранению.

"По рекомендациям специалистов Главного управления 30% заведений общественного питания временно прекратили свою деятельность для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков", - сообщили в киевском управлении Госпродпотребслужбы.

Там также отметили, что по состоянию на 1 июля количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 34 случая. По данным лабораторных исследований, возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза.

Как сообщалось, 28 июня 16 человек пострадали в результате вспышки кишечной инфекции в заведении общественного питания "Суши Лэнд Евразия" на улице Дмитриевской в ​​Киеве. Предприятие ООО "Суши Лэнд Евразия", с которым связано отравления, временно прекратило свою деятельность.

Украинская правда

Темы: Киев
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