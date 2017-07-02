В Киеве из-за "минирования" закрывали станцию метро

В Киеве станция метро "Театральная" в воскресенье временно не работала из-за ложного сообщения о минировании.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Около 11:15 появилось сообщение о том, что станция "Театральная", а также пересадочный узел не работают из-за анонимного звонка о минировании.

В 12:10 в метрополитене сообщили, что станция работает в обычном режиме, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Украинская правда