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В Киеве из-за "минирования" закрывали станцию метро

Воскресенье, 2 июля 2017, 12:16

В Киеве станция метро "Театральная" в воскресенье временно не работала из-за ложного сообщения о минировании.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Около 11:15 появилось сообщение о том, что станция "Театральная", а также пересадочный узел не работают из-за анонимного звонка о минировании.

В 12:10 в метрополитене сообщили, что станция работает в обычном режиме, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Украинская правда

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Темы: Киев
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