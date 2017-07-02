В Киеве "заминировали" еще 4 станции метро

По состоянию на 14:30 в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Также там добавили, что в воскресенье проверили и открыли "Оболонь" и "Минскую".

Позже появилось сообщение, что станции "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого" проверены и открыты.

Как сообщалось, ранее в воскресенье по этой же причине была закрыта станция "Театральная".

Украинская правда