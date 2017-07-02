Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве "заминировали" еще 4 станции метро

Воскресенье, 2 июля 2017, 14:41
В Киеве заминировали еще 4 станции метро

По состоянию на 14:30 в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Также там добавили, что в воскресенье проверили и открыли "Оболонь" и "Минскую".

Позже появилось сообщение, что станции "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого" проверены и открыты. 

Как сообщалось, ранее в воскресенье по этой же причине была закрыта станция "Театральная".

Украинская правда

Темы: Киевметро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
Все новости...
Реклама: