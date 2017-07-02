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За 2 дня в Украину не пустили 7 певцов из России

Воскресенье, 2 июля 2017, 15:15

СБУ и пограничники не впустили в Украину 7 певцов из России за 2 дня.

Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.

Он также выступил за создание реестра организаторов, которые приглашают в Украину исполнителей, которые нарушили украинское законодательство.

"Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", - написал он.

Как сообщалось 1 июля солиста группы "Dolphin" Андрея Лысикова не пустили в Украину из-за посещения аннексированного Россией Крыма.

1 июля группа должна была выступить в Киеве на фестивале "Atlas Weekend". По сообщению Лысикова, другие участники группы смогли въехать на территорию Украины и смогут выступить.

Музыкальный фестиваль "Atlas Weekend 2017" проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля.

Украинская правда

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Темы: КириленкоРосcиямузыка
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