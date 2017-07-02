СБУ задержала "телефонного террориста", который "минировал" метро в Киеве

Служба безопасности Украины задержала "телефонного террориста", который 2 июля "заминировал" станции киевского метрополитена.

Как сообщили в СБУ, "минера" задержали в одном из сел Киевской области.

"Телефонный террорист" заявил, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России", - отметили в СБУ.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 УК Украины - "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

"Минера" столичного метрополитена задержали в одном из поселков Киевской области. фото - пресс-служба СБУ

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, за повторный такой звонок злоумышленник может быть осужден на срок от 4 до 8 лет лишения свободы.

Как известно, 2 июля правоохранители получили анонимные сообщения о якобы минировании станций метрополитена "Оболонь", "Минская", "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".