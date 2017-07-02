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ВСП дал согласие на содержание судьи-взяточницы с Луганщины под стражей

Воскресенье, 2 июля 2017, 19:36

Высший совет правосудия удовлетворил представление главы САП Назара Холодницкого и дал согласие на содержание под стражей судьи Троицкого райсуда (Луганская обл.) Натальи Кривоклякиной под стражей.

Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе ВСП.

Кривоклякина подозревается в совершении преступления по ч.3 ст. 368 УК Украины - получении неправомерной выгоды повторно, по предварительному сговору с группой лиц.

Отмечается, что Кривоклякина была задержана 30 июня непосредственно во время совершения преступления, сообщение о подозрении вручено 1 июля.

"Согласно ст.126 Конституции без согласия ВСП судья не может быть задержан или удерживаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления", - отметили в ВСП. 

Изучив представление и приобщенные к нему копии материалов, ВСП пришел к выводу, что представление содержит достаточные обоснования для предоставления согласия на содержание судьи под стражей.

Темы: судХолодницкийвзятка
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