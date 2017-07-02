Российская группа, выступавшая в Крыму, приехала на фестиваль в Киеве

Российская группа "Anacondaz" выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве в субботу, 2 июля.

Как пишет "Радио Свобода", музыкантам не запретили въезд в Украину несмотря на то, что они дали концерт в аннексированном Крыму в 2015 году.

Группа Anacondaz выступает в Киеве на #AtlasWeekend. Несмотря на то, что выступали в 2015 году в Крыму pic.twitter.com/xI5Tn6hquI — Крым. Реалии (@krymrealii) July 2, 2017

Как известно, российский вокалист Найк Борзов, который должен был принять участие в фестивале "Atlas Weekend" 2 июля, получил запрет на въезд в Украину в течение 3 лет.

Кроме того накануне солиста группы "Дельфин" Андрея Лысикова также не впустили в Украину для участия в фестивале.