Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол ЕС призвал власти Украины расследовать убийство Шеремета

Четверг, 20 июля 2017, 08:58
Посол ЕС призвал власти Украины расследовать убийство Шеремета

Представительство ЕС в Украине призвало украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли.

"Год назад украинское гражданское общество и медиа-сообщество потеряли одного из самых талантливых и смелых журналистов. Год назад Павел Шеремет был хладнокровно убит. Эта трагедия до сих пор остается источником печали для его семьи и многих друзей и коллег, которые вместе с Павлом Шереметом защищали свободу прессы и общественные интересы всего региона", - говорится в заявлении.

Мингарелли отметил, что доверие граждан Украины к правоохранительным органам невозможно без достижения прогресса в этом деле.

"В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого жестокого преступления", - заявил посол.

В четверг в Киеве проходит акция памяти журналиста Павла Шеремета, которого убили 20 июля 2016 года.

Люди пришли на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где взорвалась машина, на которой он ехал на работу.

"Европейская правда"

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело ШереметаубийствоСМИЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
Все новости...
Реклама: