Посол ЕС призвал власти Украины расследовать убийство Шеремета

Представительство ЕС в Украине призвало украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли.

"Год назад украинское гражданское общество и медиа-сообщество потеряли одного из самых талантливых и смелых журналистов. Год назад Павел Шеремет был хладнокровно убит. Эта трагедия до сих пор остается источником печали для его семьи и многих друзей и коллег, которые вместе с Павлом Шереметом защищали свободу прессы и общественные интересы всего региона", - говорится в заявлении.

Мингарелли отметил, что доверие граждан Украины к правоохранительным органам невозможно без достижения прогресса в этом деле.

"В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого жестокого преступления", - заявил посол.

В четверг в Киеве проходит акция памяти журналиста Павла Шеремета, которого убили 20 июля 2016 года.

Люди пришли на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где взорвалась машина, на которой он ехал на работу.

"Европейская правда"