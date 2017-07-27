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Защита Фирташа отрицает, что ему в США выдвинули новые обвинения

Четверг, 27 июля 2017, 17:44

Адвокаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа утверждают, что новое обвинение прокуратуры США в адрес их подзащитного не является существенным, поскольку не внесено в обвинительный акт.

Об этом говорится в заявлении адвоката Дмитрия Фирташа Дэна Уэбба, текстом которого располагает "Украинская правда".

"Прокуратура обвинила Дмитрия Фирташа в даче взяток, предназначенных для отдельных граждан на территории США. Это обвинение является ложным, поэтому оно не было включено в обвинительный акт. Господин Фирташ не причастен к даче взяток никому ни на территории США, ни где-либо еще", - сказано в нем.

Уэбб уточнил, что данное заявление американской прокуратуры не может считаться "предъявленным обвинением".

По словам адвоката, это обвинение содержится в официальном ответе прокуратуры США от 24 июля на ходатайство Фирташа об отклонении выдвинутых против него первоначальных обвинений.

Юрист сообщил, что также прокуратура обвинила магната в причастности к российской организованной преступности. Он подчеркнул, что доказательств этому обвинению нет, поэтому оно тоже не было включено в обвинительный акт.

Как сообщалось, прокуратура США предъявила Фирташу новое обвинение в том, что, среди прочего, он давал взятки в США.

Напомним, украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 году по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В феврале 2017 года Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.

Украинская правда

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