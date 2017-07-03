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МИД требует допустить консула к Маркиву

Понедельник, 3 июля 2017, 01:16

Генконсульство Украины обратилось в итальянский суд в связи с задержанием украинского военного Виталия Маркива и просит предоставить возможность консулу посетить его.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"В связи с задержанием в Италии гражданина Украины В.Маркива Генеральное консульство Украны в Милане обратилось в суд м.Павиа с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В.Маркива в заведении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консулом установлен контакт с адвокатом Маркива и согласован алгоритм дальнейших действий.

В заявлении подчеркивается, что дело о задержании Маркива находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Генконсульства Украины в Милане.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины, заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им.Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Как заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им.Кульчицкого, в котором служил Маркив, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела из которых и погибли Рокелли и Миронов.

По данным следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелли.

Темы: МИДИталия
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