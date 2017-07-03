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В Ровенской области полиция изъяла почти 5 кг янтаря

Понедельник, 3 июля 2017, 04:44

В городе Дубровица Ровенской области сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль, в котором было 4 кг 700 г янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"За рулем транспортного средства "Renault Kangoo" находился 21-летний житель села Кривица Дубровицкого района, однако принадлежит оно пассажиру - 19-летнему односельчанину водителя. В ходе общения с правоохранителями пассажир вдруг начал убегать. Полицейские его задержали, после чего осмотрели салон иномарки", - говорится в сообщении.

Янтарь правоохранители изъяли и в дальнейшем отправят его на экспертизу.

По факту хранения имущества, добытого преступным путем, начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 198 УК Украины.

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Темы: полицияРовенская область
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