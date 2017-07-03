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Эсминец США в Южно-Китайском море приблизился к спорному острову

Понедельник, 3 июля 2017, 05:31

Американский эсминец USS Stethem в воскресенье, 2 июля, прошел на расстоянии 22 километров от небольшого спорного острова Трайтон в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает DW.

В МИД КНР маневр корабля США назвали провокационным шагом, который может осложнить отношения между двумя странами.

Позднее официальный Пекин объявил, что в регион были срочно направлены военные корабли и самолеты, для того, чтобы  "вынести предупреждение" американскому эсминцу и "вытеснить его из территориальных вод".

Проход корабля, призванный продемонстрировать свободу навигации в спорных водах, произошел за несколько часов до запланированного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином. Отмечается, что подобный маневр стал вторым с момента прихода Трампа в Белый дом.

Остров Трайтон входит в состав Парасельских островов -  архипелага в  Южно-Китайском море, состоящего из маленьких островков и рифов. На Трайтон, чья площадь чуть превышает 1 квадратный километр, претендуют, помимо Китая, Тайвань и Вьетнам.

Темы: СШАКитай
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