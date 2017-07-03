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Сутки в АТО: 20 обстрелов, двое украинских военных ранены

Понедельник, 3 июля 2017, 06:58
Сутки в АТО: 20 обстрелов, двое украинских военных ранены

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 20 раз обстреляли позиции украинских сил, в результате двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении боевики били из 122 мм артиллерийских систем по позициям сил АТО в районе Водяного. Из стрелкового оружия террористы обстреливали украинские позиции в районе Лебединского.

Вблизи Павлополя и Гнутово сепаратисты били из гранатометов различных модификаций. По опорным пунктам ВСУ неподалеку Новотроицкого боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Всего на этом направлении было 8 обстрелов.

На Донецком направлении боевики открывали огонь 7 раз.

По оборонным укреплениям сил АТО в районе Зайцево террористы вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Также из различных систем пехотного вооружения боевики обстреливали украинских военных в пригороде Авдеевки, возле Каменки и Верхнеторецкого.

Вблизи Авдеевки боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

На Луганском направлении было 5 обстрелов.

Из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров сепаратисты открывали огонь по украинским опорным пунктам в районе Станицы Луганской. Из гранатометов боевики обстреливали укрепления ВСУ вблизи Счастья и поселка Желтое. В районе Бахмутской трассы боевики применяли 120 мм минометы по защитникам Крымского.

Темы: АТОДонбасс
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