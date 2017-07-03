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Без электричества остаются еще 215 населенных пунктов

Понедельник, 3 июля 2017, 08:54

По состоянию на 7 утра 3 июля было восстановлено электроснабжение в 530 населенных пунктах и ​​оставались обесточенными 215 населенных пунктов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Без электроснабжения в Сумской области остаются 109 населенных пунктов, в Черкасской – 76 н.п., в Кировоградской – 17 н.п., в Киевской – 9 н.п. и в Черниговской – 4 н.п.

Коммунальные службы и подразделения ГСЧС убрали поваленные деревья с проезжих частей и частного сектора.

Райадминистрации решают вопрос о восстановлении кровель поврежденных домов.

Как известно, 1 июля во время гроз и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач – и были обесточены 745 населенных пунктов в 6 областях: Киевской (49 н.п.), Сумской (341), Черкасской (181), Полтавской (69), Кировоградской (76 н.п) и Черниговской (29).

Кроме того, на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей в результате осложнения погодных условий пострадал 21 человек (из них 1 ребенок).

Тогда упало около 640 деревьев, были повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.

Темы: энергетикапогодаГСЧС
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