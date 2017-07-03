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В НАТО призвали Украину удвоить усилия в борьбе с коррупцией

Понедельник, 3 июля 2017, 10:29

Парламентская ассамблея НАТО призывает Украину удвоить усилия в проведении антикоррупционных реформ.

Об этом во время семинара Роуза-Рота сообщил президент ассамблеи Паоло Алле, передают "Украинские новости".

"Мы хотим призвать наших украинских друзей, чтобы они удвоили свои усилия в проведении болезненных, но очень важных реформ по борьбе с коррупцией. Очень важно, чтобы Украина продолжала выполнять свое "домашнее задание", очень важно, что Украина начала видеть практические преимущества такой работы, включая либерализацию визового режима с Европейским Союзом и начало работы глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации", - сказал он.

Алле подтвердил осуждение ассамблеей оккупации Россией украинских территорий, нарушение Минских договоренностей и нарушения прав человека на оккупированных территориях.

Он также отметил, что НАТО поддерживает евроинтеграционные стремления Украины и призвал правительства стран-членов альянса поддерживать и на многосторонней, и на двусторонней основе отношения с Украиной.

Президент ассамблеи также выразил надежду, что вскоре будет найдено практическое решение по деэскалации конфликта в Черноморском регионе, углублению двустороннего сотрудничества НАТО и Украины, а также обеспечению безопасности партнеров альянса в регионе.

Как сообщалось, 8 июня Верховная Рада поддержала законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритет - вступление в НАТО.

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Темы: НАТОреформыкоррупция
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