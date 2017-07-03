Парубий рассчитывает, что комитет справится с шестью депутатами за неделю

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрит представления генпрокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с шести депутатов на этой неделе.

Об этом он заявил журналистам в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я рассчитываю на то, что в установленный срок, то есть к следующей пленарной неделе (11-14 июля - ред.) все представления генерального прокурора будут рассмотрены парламентским комитетом", - сказал Парубий.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе будет строго следовать процедуре.



"Согласно процедуре каждое отдельное представление должно в зале рассматриваться отдельно как отдельный вопрос и, соответственно, как отдельное голосование", - подчеркнул спикер.





Как известно, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Представление на них регламентный комитет решил рассмотреть на заседаниях 3-7 июля.

По мнению первого замглавы комитета по вопросам регламента и организационной работы ВР Павла Пинзеника, их вопросы Верховная Рада может успеть рассмотреть еще до каникул.

29 июня Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Как заявил Пинзеник, представление на Добкина регламентный комитет может рассмотреть работы в пленарном режиме 10-14 июля.

Как известно, 29 июня Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Больше о представлении на народных депутатов читайте в материале "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".