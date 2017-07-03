Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий рассчитывает, что комитет справится с шестью депутатами за неделю

Понедельник, 3 июля 2017, 11:02

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрит представления генпрокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с шести депутатов на этой неделе.

Об этом он заявил журналистам в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я рассчитываю на то, что в установленный срок, то есть к следующей пленарной неделе (11-14 июля - ред.) все представления генерального прокурора будут рассмотрены парламентским комитетом", - сказал Парубий.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе будет строго следовать процедуре.

"Согласно процедуре каждое отдельное представление должно в зале рассматриваться отдельно как отдельный вопрос и, соответственно, как отдельное голосование", - подчеркнул спикер.

Как известно, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Представление на них регламентный комитет решил рассмотреть на заседаниях 3-7 июля.

По мнению первого замглавы комитета по вопросам регламента и организационной работы ВР Павла Пинзеника, их вопросы Верховная Рада может успеть рассмотреть еще до каникул.

29 июня Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Как заявил Пинзеник, представление на Добкина регламентный комитет может рассмотреть работы в пленарном режиме 10-14 июля.

Как известно, 29 июня Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Больше о представлении на народных депутатов читайте в материале  "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Верховная Рада
Военное положение, диджитализация и 5655: кто и как нивелирует парламентаризм и свободу слова
Верховная Рада закрыла заседание: тревога совпала с нехваткой голосов
"Слуга" Кривошеев написал заявление о выходе из партии: не устраивает кадровая политика
Последние новости
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
Все новости...
Реклама: