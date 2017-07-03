Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко прогнозирует еще одно представление на Новинского

Понедельник, 3 июля 2017, 12:26

Генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозирует, что в Верховной Раде может появиться новое представление на депутата Оппозиционного блока Вадима Новинского.

Об этом глава ГПУ заявил на заседании регламентного комитета парламента в понедельник.

И.о.главы комитета Павел Пинзеник поинтересовался у Луценко состоянием дела Новинского, согласие на привлечение к ответственности комитет давал ранее.

На это генпрокурор заявил, что следователи продолжают досудебное следствие.

"Сейчас мы изучаем новые действия Новинского, которые могут привести нас к новому представление в Верховную Раду, которое будет касаться уже экономических преступлений (Новинского -УП)", - заявил Луценко.

По его словам, следователь по делу Новинского считает, что подозрение в "церковном" деле и в новом "экономическом" могут быть объявлены вместе.

Читайте также: "(Не) прикосновенный. В чем ГПУ обвиняет Новинского"

Как известно, 8 декабря 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского. Однако согласия на арест или задержание Новинского в ГПУ нет.

Регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.

Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.

Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

Роман Романюк, УП

Темы: неприкосновенностьНовинский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
неприкосновенность
КС признал конституционной отмену депутатской неприкосновенности в 2019 году
В Госдуму внесли документ о пожизненной неприкосновенности президентов РФ
Нардепы от "ОПЗЖ" оспаривают снятие неприкосновенности в КС
Последние новости
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
Все новости...
Реклама: