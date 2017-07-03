Луценко прогнозирует еще одно представление на Новинского

Генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозирует, что в Верховной Раде может появиться новое представление на депутата Оппозиционного блока Вадима Новинского.



Об этом глава ГПУ заявил на заседании регламентного комитета парламента в понедельник.



И.о.главы комитета Павел Пинзеник поинтересовался у Луценко состоянием дела Новинского, согласие на привлечение к ответственности комитет давал ранее.



На это генпрокурор заявил, что следователи продолжают досудебное следствие.



"Сейчас мы изучаем новые действия Новинского, которые могут привести нас к новому представление в Верховную Раду, которое будет касаться уже экономических преступлений (Новинского -УП)", - заявил Луценко.



По его словам, следователь по делу Новинского считает, что подозрение в "церковном" деле и в новом "экономическом" могут быть объявлены вместе.

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Как известно, 8 декабря 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского. Однако согласия на арест или задержание Новинского в ГПУ нет.



Регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.



Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.



Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.



В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

Роман Романюк, УП