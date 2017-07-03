Дейдей на обвинения ГПУ: Грузины не должны управлять нашей страной

Народный депутат Евгений Дейда уверяет, что подозрение в незаконном обогащении к нему фейковое и является давлением на него, как народного депутата со стороны Национального антикоррупционного бюро.



Об этом он сказал во время заседания регламентного комитета Верховной Рады в понедельник.

Дейдей назвал заместителя главы НАБУ Гизо Углаву своим "врагом".

"Вы знаете, как в Одессе мы боролись с грузинской мафией… Сейчас, когда мы смогли их всех оттуда выгнать, такая получается расправа. Так не должно быть, Юрий Витальевич,

Грузины не должны править у нас в стране", - заявил нардеп.



Как известно, Генеральная прокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея по подозрению в правонарушении по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины - "незаконное обогащение".



Дейдей подозревается в приобретении в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также в передаче активов другому лицу.

Сам нардеп обвинения отвергает, называя их "политическим пиаром грузинской группы".

Нардеп предположил, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава, "по указанию Саакашвили инициировал эту чушь".

Валентина Романенко, УП