Боевики ранили жителя Марьинки, его оперируют

На Донбассе получил ранения 59-летний житель Марьинки.



Об этом в понедельник сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.



"Сегодня около 10 утра российско-террористические бандформирования ранили 59-летнего жителя Марьинки. Мужчина получил пулевое ранение в спину, рядом с позвоночником", - написал он.



"Сейчас его оперируют в Курахово. Медики характеризуют состояние пациента как средней степени тяжести и надо всю необходимую помощь", - добавил Жебривский.



В то же время, пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК на своей странице в Facebook сообщил, что боевики ОРДО снова обстреляли жилые кварталы Марьинки.



Как известно, за минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 20 раз обстреляли позиции украинских сил, в результате двое военнослужащих ВСУ получили ранения.



Украинская правда