Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики ранили жителя Марьинки, его оперируют

Понедельник, 3 июля 2017, 13:51

На Донбассе получил ранения 59-летний житель Марьинки.

Об этом в понедельник сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 10 утра российско-террористические бандформирования ранили 59-летнего жителя Марьинки. Мужчина получил пулевое ранение в спину, рядом с позвоночником", - написал он.

"Сейчас его оперируют в Курахово. Медики характеризуют состояние пациента как средней степени тяжести и надо всю необходимую помощь", - добавил Жебривский.

В то же время, пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК на своей странице в Facebook сообщил, что боевики ОРДО снова обстреляли жилые кварталы Марьинки.

Как известно, за минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 20 раз обстреляли позиции украинских сил, в результате двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОЖебривский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
Все новости...
Реклама: