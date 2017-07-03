В ВР рассказали, кто инициировал награждение Гереги и Ищейкина

Решение о представлении на награждение депутатов Александра Гереги и Константина Ищейкина принималось членами комитетов, в которых те работают.

Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель пресс-службы аппарата ВР Ирина Кармелюк.

"Решение о представлении на награждение происходит по представлению комитетов, к которым они относятся", - сообщила она.

Она напомнила, что Ищейкин возглавляет подкомитет по вопросам бюджетной политики и совершенствования положений бюджетного кодекса, а Герега - председатель подкомитета тарифного и нетарифного урегулирования в комитете по вопросам налоговой политики.

"Комитеты на своих заседаниях рассматривают в разном вопрос награждения путем голосования членами комитетов. Аппарат осуществляет техническую функцию и передает представление на рассмотрение Администрации президента. То есть, это не решение председателя ВР", - уточнила она.

"Украинская правда" обратилась к комитетам. Заведующий секретариатом комитета по вопросам налоговой политики Сергей Шоломицкий сообщил УП, что соответствующее решение содержится в протоколе заседания комитета №59 от 15 марта 2017 года.

"Стенограммы обсуждения этого вопроса нет, потому что обычно обсуждение таких вопросов происходит в рабочем режиме без записи стенограммы, а затем принимают решения и заносится в протокол", - сообщил Шоломицький.

В протоколе №59 отмечается: "Представить к государственной награде Украины - орден "За заслуги" II степени народного депутата Украины, Председателя подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Герегу Александра Владимировича за весомый особый вклад в дело государства".

В то же время в протоколе не указано, сколько депутатов приняли такое решение, и кто именно выступил инициатором.

Относительно Константина Ищейкина в комитете по вопросам бюджета сообщили, что решение было принято еще 16 марта 2016 года.

Решение об обращении к председателю ВР с рекомендациями наградить Ищейкина инициировал нардеп от фракции "БПП" Богдан Дубневич. Тогда он предложил наградить Ищейкина орденом "За заслуги" III степени.

Вместе с Ищейкиным рекомендовали наградить ряд других членов комитета. Тогда Дубневич свое предложение награждений аргументировал плодотворной законодательной работой комитета.

Аргументируя свою позицию, Дубневич отметил, что депутаты комитета подготовили законы о Государственном бюджете 2015 года и изменения к нему, о Государственном бюджете 2016 года, о Счетной палате, а также "активную работу коллег в округах с избирателями, общественную деятельность членов комитета".

Впоследствии, на заседании 21 сентября 2016 года, Дубневич предложил заменить награду для Ищейкина на орден князя Ярослава Мудрого V степени, мотивируя тем, что в мае 2016 года Ищейкину присвоили звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

Как отмечается в протоколе, мотивация самой награды - "за личное активное участие в создании законодательной базы по вопросам бюджетной политики, высокопрофессиональное исполнение своих обязанностей и весомый вклад в государственное строительство, формирование системы эффективной и политически ответственной власти и осуществление социально-экономических реформ".

Как сообщалось, 28 июня по случаю Дня Конституции Украины президент наградил около 190 человек, среди которых Владислав Атрошенко, Константин Кулик, Александр Герега и Константин Ищейкин.

Генпрокуратура сделала представление в АП о награждении Константина Кулика за вклад в конфискацию 1,5 млрд экс-президента Виктора Януковича.

Письмо о награждении мэра Чернигова Владислава Атрошенко поступил в АП с формулировкой "за значительный личный вклад в развитие общества Чернигова и по случаю празднования годовщины Ассоциации городов".

Александр Герега и Владислав Атрошенко голосовали за так называемые "диктаторские законы" 16 января 2014 года

Позже, 1 октября 2014 Атрошенко отозвал свой голос, подписав заявление с просьбой считать результатом его голосования "Не голосовал".

Нардеп Герега свой голос за "диктаторские законы" не отзывал.

Константина Кулика НАБУ подозревало в незаконном обогащении. Несмотря на это в апреле 2017 генпрокурор перевел его с должности прокурора АТО на должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

Оксана Коваленко, УП, Олег Твердь, для УП