В центре Одессы взорвали автомобиль
В Одессе полиция расследует обстоятельства взрыва легкового автомобиля Toyota Camry.
Об этом в понедельник сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Указывается, что 2 июля 2017 года в 03.34 часов ночи в Приморский отдел полиции в городе Одесса поступило сообщение о том, что на стоянке возле одного из домов по улице Маразлиевской, произошел взрыв легкового автомобиля марки "Toyotа Camry".
На место происшествия выехала следственно оперативная группа Приморского ОП и эксперты взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.
При обследовании было установлено, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.
С места происшествия изъяты все необходимые фрагменты и направлены на проведение соответствующих экспертиз.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.
По данным некоторых СМИ, автомобиль принадлежит бывшему одесскому депутату.
Украинская правда