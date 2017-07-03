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В Авдеевку вернули воду

Понедельник, 3 июля 2017, 14:42

Об этом в понедельник сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Донецкую фильтровальную станцию ​​подключили к электричеству и успешно запустили. В настоящее время она работает в штатном режиме. Водоснабжение Авдеевки полностью восстановлено. Пополнили запас воды и в запасных резервуарах", - написал он.

Он сообщил, что бригаде из 5 ремонтников понадобилось 6 часов, чтобы восстановить поврежденные во время обстрела электроопоры и линии электропередач, которые питают ДФС.

"Второго июля утром получили гарантии безопасности - к вечеру уже справились. То же самое и с запуском: только сегодня получили подтверждение режима тишины - подключили электричество, провели пуско-наладочные работы и запустили станцию", - написал он.

"Еще раз подчеркиваю: безопасность людей - прежде всего. Кстати: саперы, которые осматривали территорию в районе проведения работ, нашли 28 взрывоопасных предметов - в основном, ВОГы и мины", - добавил Жебривский.

Как известно, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. Из-за этого город Авдеевка остался без централизованной подачи воды.

Украинская правда

Темы: АвдеевкаДонбассГСЧС
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